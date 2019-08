Tennisspilleren Andy Murray gør senere mandag comeback i herresingle efter otte måneders pause, når skotten møder franske Richard Gasquet i Cincinnati.

Den tidligere verdensetter gennemgik for et halvt år siden sin anden hofteoperation.

Nu er han klar til at genstarte en karriere, som han frygtede var forbi i begyndelsen af året.

- Jeg forventer ikke, at jeg kan bevæge mig ligeså godt som tidligere, men det kan blive bedre, end det er nu.

- Det vil dog tage nogen tid, da jeg først begyndte at spille singlekampe for et par uger siden, siger Andy Murray til ATP Tourens hjemmeside forud for det længe ventede comeback.

Murray skal i gang med at kæmpe sig op fra bunden, da han er raslet ned som nummer 325 på verdensranglisten.

- Det er svært at komme tilbage i singlerækkerne, fordi man hele tiden er afhængig af lodtrækningerne. Jeg må tage det, som det kommer, men forhåbentlig giver det spænding i nogle tidligere runder, forklarer han.

Skotten fortæller, at han de seneste uger har trænet med flere topspillere for at blive klar til ATP-turneringen i Cincinnati.

- Jeg har det godt. Jeg har haft tre-fire gode træninger, og jeg har ingen smerte, siger Murray.

Han forklarer samtidig, at den amerikanske doublespiller Bob Bryan har været en stor inspiration for ham. Bryan har gennemgået en næsten identisk hofteoperation og har atter fået gang i tenniskarrieren.

- Jeg var sikkert blevet opereret uanset hvad, men jeg er ikke sikker på, at jeg havde forsøgt at spille igen, hvis ikke jeg havde set, hvad han har gjort og fortalt mig, siger Andy Murray.

Den 32-årige skotte har vundet ATP-turneringen i Cincinnati to gange. I 2008 og 2011.

Det meste af verdenstoppen er samlet til turneringen i Ohio. Spanske Rafael Nadal, der netop har vundet Rogers Cup i Canada, har dog meldt afbud for at være fysisk ovenpå til den kommende US Open.