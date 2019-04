Hobro vil undgå 1. divisionshold i kamp for overlevelse

Med Hobros sejr på 3-2 over Vendsyssel mandag eftermiddag kan himmerlændingene fortsat nå tredjepladsen i nedrykningsslutspillets pulje 2.

Hvis de gulblusede vipper vendelboerne ned på fjerdepladsen, så kan Hobro potentielt undgå at møde et 1. divisionshold i kampen for overlevelse.

Med en fjerdeplads skal Hobro derimod vinde to runders playoffkampe om at undgå nedrykning - først over Vejle og dernæst et hold fra 1. division.

Det håber Hobro på at undgå, da kampene mod topholdene fra landets næstbedste fodboldrække kan være svære.

- Niveauforskellen er minimal. Det handler om den optur eller nedtur gennem en sæson, som får kæmpe betydning mentalt, siger Hobro-anfører Jonas Brix-Damborg.

I to sæsoner med den nuværende struktur har 1. divisionsholdene i tre ud af fire tilfælde tilkæmpet sig pladsen i Superligaen gennem playoffkampe mod bundholdene fra landets bedste række.

- Noget kunne tyde på, at der for det første ikke er nævneværdig niveauforskel på holdene. De fleste hold i 1. division kunne klare det lige så godt som mange af os i Superligaen.

- Kommer de med stor selvtillid og alt at vinde modsat os, så er det ikke så underligt, at det tipper over til deres fordel, siger Martin Mikkelsen.

Hobro har to point op til Vendsyssel på nedrykningspuljens tredjeplads. Begge hold har én kamp tilbage i puljen.