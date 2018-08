Hobro tager sæsonens første point i Horsens

Hobro gik for første gang i sæsonen fra banen uden at tabe efter søndagens 2-2-resultat ude mod AC Horsens.

Hobro fik sæsonens første point, da holdet spillede 2-2 på udebane mod AC Horsens i søndagens superligamøde.

Hobro kom ellers bagud midtvejs i første halvleg, men efter at have scoret på et tvivlsomt dømt straffespark fik gæsterne kæmpet sig tilbage i anden halvleg.

De fremmødte tilskuere havde masser af tid til at sidde og betragte nyindkøbet Sivert Heltne Nilsen, der startede på banen, for der var ikke meget pænt spil at kigge på i kampen.

De to hold kæmpede med at få spillet til at hænge sammen, og der var mange misforståelser de to hold iblandt, og det hæmmede det opbyggende spil for begge mandskaber.

Dog bragte værterne sig på 1-0 efter 18 minutter. Fra en spids vinkel sparkede Horsens-kanten Hallur Hansson i mål, i en situation hvor Hobro-målmand Jesper Rask nok kunne have gjort det bedre.

Hobro blev kun farlige, når Horsens-spillerne gav lette bolde væk på farlige positioner. Hobro manglede dog skarpheden, og derfor gik de to hold til pause ved stillingen 1-0 til Horsens.

Anden halvleg var blot to minutter gammel, da Hobros Emmanuel Sabbi blev nedlagt af Mads Juel Andersen.

Kampens dommer fløjtede straffespark, men til stor frustration for Horsens-fansene lignede det på tv-billederne, at forseelsen blev begået uden for feltet.

Edgar Babayan scorede lidt heldigt på det efterfølgende straffespark til stillingen 1-1.

Horsens pressede på for at komme tilbage i front, men det gjorde Hobro farlige på omstillingerne. Efter 69 minutter udnyttede Hobro netop det, da Emmanuel Sabbi stod helt fri i Horsens-feltet og let kunne bringe gæsterne foran med 2-1.

Horsens jagtede udligningen, og den kom fem minutter før tid, da Mikkel Qvist headede bolden i mål til slutstillingen 2-2.