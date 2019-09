Hobro-sportschef: Esbjerg har forhørt sig om træner

Jens Hammer bekræfter, at Esbjerg har forhørt sig om Peter Sørensens kontraktforhold i Hobro.

Superligaklubben Esbjerg er på udkig efter en permanent træner efter sidste uges fyring af John Lammers, og den vestjyske klub har set sig varm på Peter Sørensen, der er træner i Hobro.

Hobro-sportschef Jens Hammer bekræfter Esbjergs interesse over for TV3 Sport.

- Jeg har haft en samtale med Esbjergs sportschef, Jimmi Nagel, der henvendte sig for at høre til Peters kontraktforhold. Det foregik helt efter bogen, fortæller Jens Hammer.

Han tilføjer dog med det samme, at Hobro ikke har lyst til at skille sig af med Peter Sørensen, der aktuelt ligger på Superligaens niendeplads med Hobro.

- Det er ingen hemmelighed, at Peter er højt skattet i Hobro. Han gør det fremragende. Vi har ham på kontrakt et godt stykke tid endnu, og vi vil meget gerne beholde ham, lyder det fra Jens Hammer.

Han fortæller, at han har talt med Peter Sørensen om interessen og tilføjer, at man vil være lydhør, hvis Sørensen selv var interesseret i et skifte.

Claus Nørgaard, der var assistent for fyrede Lammers, er midlertidig træner i Esbjerg, men ønsker ikke at blive fast cheftræner.

Han havde ellers stor succes, da han søndag stod i spidsen for holdet første gang efter fyringen. Således blev Brøndby på hjemmebane slået med 3-1.

Esbjerg ligger dog fortsat næstsidst i Superligaen.