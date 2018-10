Hobro slår FC Nordsjælland og henter anden sæsonsejr

Superligaens bundhold fra Hobro vandt søndag for første gang siden august, da holdet slog FC Nordsjælland 3-2.

Hobro IK hentede sæsonens blot anden sejr, da FC Nordsjælland blev besejret 3-2 på hjemmebane i Hobro i søndagens første superligakamp.

Hjemmeholdet måtte slide gevaldigt for at sikre den første sejr siden 11. august. To gange udlignede FC Nordsjælland en Hobro-føring, men Julian Kristoffersens sene træffer kunne gæsterne ikke svare tilbage på.

De to hold kom jævnbyrdigt fra start, og ingen af holdene formåede at skabe nævneværdige chancer.

Opgørets første chance tilfaldt hjemmeholdet i kampens 27. minut, da Hobro-angriber Julian Kristoffersen kom først på et indlæg, men bolden sneg sig lige forbi stolpen.

Der skulle dog ikke gå meget mere tid, før Hobro fik bragt sig i front. Julian Kristoffersen spillede angrebskollega Quincy Antipas fri, og han kunne snildt sende bolden i mål til stillingen 1-0.

Hjemmepublikummets glæde var dog kortvarig, da FC Nordsjællands midtbanespiller Mikkel Rygaard kort tid efter på fornemmeste vis sendte et frispark direkte i mål uden chance for Hobro-målmand Jesper Rask.

Efter en sløj start kom begge hold nu frem til chancer. Den næste tilfaldt gæsterne, da FCN-angriberen Godsway Donyoh flugtede bolden snert forbi hjemmeholdets mål.

I stedet kunne gæsterne kort tid efter blot se på, da Quincy Antipas igen kom fri foran Nicolai Larsens mål, og endnu en gang sendte angriberen kynisk bolden i mål til pausestillingen 2-1.

FC Nordsjælland kom klart bedst ud fra pausen, og gæsterne kom også frem til et par chancer. Helt farligt blev det dog ikke, og hjemmeholdet fik stille og roligt kontrol over kampen.

Derfor var det et hårdt slag for bundholdet, da FC Nordsjælland igen udlignede. Med et kvarter igen hamrede gæsternes Karlo Bartolec bolden i mål fra højre side af feltet.

Det fik Hobro længere frem i en jagt på sejren. Seks minutter efter udligningen kom Julian Kristoffersen højest på et indlæg og headede bolden i mål, så Hobro atter var foran.

Trods et FC Nordsjælland-pres for en tredje udligning kunne Allan Kuhns Hobro-mandskab juble til sidst.