Hjulmands højre hånd tager et år uden løn

Morten Wieghorst tager et helt år uden løn for at blive assistenttræner under Kasper Hjulmand til næste sommer.

Mens Hjulmand allerede er blevet ansat som konsulent i Dansk Boldspil-Union (DBU), så er det ikke tilfældet for Wieghorst. Han binder sig alligevel allerede nu til jobbet og vil gå det næste år uden løn.

- Jeg er først ansat fra 2020, og det er ikke planen, at jeg skal ud at være træner inden.

- Min plan i forhold til landsholdet er, at jeg skal være kæmpe fan, og så skal jeg ud og se en masse fodbold, siger Wieghorst.

Ansættelsen som assistent under Hjulmand betyder så meget for ham, at han lever fint med et år uden indtægt.

- Det er meget personligt, men jeg er i en heldig situation, så jeg skal nok klare mig, siger Wieghorst, der i november sidste år blev fyret i superligaklubben AaB.

Wieghorst og Hjulmand har tidligere arbejdet sammen fra 2008 til 2011 i FC Nordsjælland.

Så den kommende landstrænerduo kender hinanden godt, og udsigten til at arbejde sammen igen er en af årsagerne til, at Wieghorst frivilligt tager et år på sidelinjen.

Dengang var rollerne byttet om, så Wieghorst var chefen og Hjulmand assistenten.

- Først og fremmest er Kasper en fremragende træner. Vi har arbejdet sammen i tre år, og jeg ved, hvad han står for. Vi arbejder godt sammen og kan udfordre hinanden.

- Den anden grund til, at jeg har sagt ja, er, at det er det danske landshold. Jeg har været så heldig at repræsentere landsholdet, og det betyder meget for mig. Kan jeg gøre det endnu en gang som træner, er det fantastisk, siger han.

Henover vinteren havde Danmarks kommende trænerduo lagt planer om at rejse til udlandet sammen.

Kufferten var med Hjulmands ord pakket, da der lå to meget konkrete tilbud fra udenlandske klubber. Men planerne blev ændret, da DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, henvendte sig.

- I fodbold handler det om timing, siger Wieghorst.

- Vi talte om udlandet, men jeg kunne mærke en tydelig forskel på Kasper, da det blev aktuelt med landsholdet. Det er noget, der står hans hjerte nært, og det er en drøm for ham.

- Men derfra til, at det bliver virkelighed, er der langt. Nu er vi der fra 2020, siger den kommende assistenttræner.

- Jeg havde valget og kunne sige, at det ikke var mig, men af de to årsager, jeg har nævnt, ville jeg gerne, siger han.

Kasper Hjulmand betegner det som et stort privilegium, at Wieghorst har valgt at rive et år ud af kalenderen for at blive hans assistent fra august 2020 og fire år frem.

- Vi havde begge troet, at vi skulle ud og rive i noget til sommer. Det er et stort privilegium, og jeg er er meget beæret over, at Morten vil gøre det, siger Hjulmand.

- Ligesom hos mig selv, kan jeg mærke, at det betyder meget for ham.

Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst overtager tøjlerne på landsholdet efter Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson, der fortsætter til og med EM i 2020, hvis Danmark kvalificerer sig.