Nikolaj Jacobsen og Mikkel Hansen har stor respekt for Norge, der ikke må løbe for meget kontra mod Danmark.

Det er to år siden, at Norges håndboldherrer nåede VM-finalen, som blev tabt til Frankrig.

Men det er et endnu stærkere norsk landshold, som Danmark torsdag aften møder i en gruppefinale ved VM.

Danmarks landstræner, Nikolaj Jacobsen, mener i hvert fald, at man kan kalde det nuværende norske landshold for det bedste nogensinde.

- Det tror jeg godt, man kan sige uden at kritisere tidligere spillere som Kristian Kjelling, Håvard Tvedten og Steinar Ege.

- Det er et hold, der har været med helt fremme ved de seneste slutrunder og også vil være det i de næste mange år.

- Det er nogle rigtigt dygtige spillere med en god alder, så de er uden tvivl kommet for at blive, vurderer Nikolaj Jacobsen.

Norge råder over en lang række bundesligaspillere, blandt andre fire fra Flensburg-Handewitt, og holdets største stjerne, Sander Sagosen, er blevet en nøglefigur i den franske storklub Paris Saint-Germain.

Her er han holdkammerat med Mikkel Hansen, der ser et stort lys i det norske hold.

- Spillerne er blevet et år ældre og mere rutinerede, og flere spillere har haft et år mere i gode europæiske klubber, så man kan godt kalde det for det bedste norske hold, mener Mikkel Hansen.

Han og landsholdkammeraterne går ind i en ny fase af VM nu med større udfordringer ovenpå fire overkommelige opgaver, der er blevet løst med fire sejre.

Efter kampen mod Norge venter tre kampe i mellemrunden.

- Jeg håber, at hele holdet har forståelse for, at vi fra nu af bliver matchet på en helt anden måde. Nu skal vi spille godt i 60 minutter for at vinde, og mod Norge kræver det vores ypperste, siger Hansen.

Danmark og Norge er sikre på at få mindst to point med til mellemrunden. Vinderen får fire point med videre, hvilket vil være et godt afsæt til at nå semifinalen.

- Man skal stadig vinde en masse kampe i mellemrunden, så det er status quo, hvis vi slår Norge, men så taber den første kamp i mellemrunden.

- Det handler om at få en god start og få publikum med. Så skal vi stå godt i forsvaret, som vi har gjort hidtil, og så skal vi spille ekstremt disciplineret offensivt, så Norge ikke kan løbe for mange kontraer, pointerer Hansen.

Samme fokus har Nikolaj Jacobsen.

- Vi kommer ikke til at tage alle deres kontraer væk, men helst mange af dem, hvis vi skal vinde. Det kan vi gøre ved at spille effektivt og tålmodigt, og så kan vi hjælpe os selv meget ved at score på vores chancer.

- Men det er vigtigt, at vi holder højt tempo og spiller os til de rigtige chancer, lyder landstrænerens opskrift.

Torsdagens kamp begynder klokken 20.15.