High school-træner anklages for seksuelle overgreb i USA

James E. Jensen er anklaget for at have forgrebet sig seksuelt på mindst 18 unge sportsudøvere.

James E. "Doc" Jensen, der er tidligere fysisk træner på en high school i Montana, er anklaget for i mindst 18 tilfælde at have forgrebet sig seksuelt på unge sportstalenter.

Træneren påstod over for unge mandlige udøvere, at han havde en metode - kendt som "the program" - som ville forbedre deres præstationer på grund af øget styrke og øget testosteronniveau.

En del af det ti trin lange program var at udføre nøgenmassage og andre seksuelle akter, fremgår det af anklagen mod ham.

Her beskrives det, at der var tale om et "struktureret og sofistikeret system af seksuelt misbrug".

Den tidligere træner erkender sig skyldig i nogle af anklagerne mod ham, men ikke i de mest alvorlige.

- Jeg er ked af, hvis jeg har skadet nogle af dem mentalt eller fysisk. Jeg er ked af det, jeg gjorde, siger James E. Jensen til tv-stationen KULR.

Ifølge anklageren fortalte James E. Jensen til de unge atleter, at hans metoder var så effektive, at de ikke måtte fortælle om dem til andre, fordi nogle ville påstå, at der var tale om snyd.

Anklageren estimerer, at der er foregået seksuelt misbrug af yderligere 80 sportsudøvere.

James E. Jensen var ansat på Custer County High School fra 1970'erne og frem til 1998. Det var i den periode, at overgrebene skete. I dag er han 78 år.

Sagen er ikke den første om seksuelle overgreb af talentfulde sportsudøvere i USA.

Tidligere er sportslægen Larry Nassar idømt 175 års fængsel for seksuel udnyttelse af unge gymnaster.