Herning sender landsholdskæmpe på pension med hyldest

Den mangeårige landsholdsspiller Morten Green blev fredag aften sendt på ishockeypension, da Herning Blue Fox slog Greens klub, Rungsted Seier Capital, ud af DM-slutspillet via en 3-1-sejr.

Efter jublen over at have sikret sig en plads i DM-finalerne hyldede både Hernings fans og spillere den nu tidligere Rungsted-kaptajn.

- Man må tage hatten af for dem, som spiller ishockey i mange år. Her i Herning vil vi gerne sige farvel til en dansk ishockeylegende og en fremragende ambassadør for dansk ishockey.

- Han har været en profil for samtlige klubhold og ikke mindst i den rød-hvide landsholdsdragt. Han har altid gået forrest og været en fantastisk spiller, som vi nu har set i Herning for sidste gang, lød det fra halspeakeren, inden publikum begyndte at synge Morten Greens navn.

Samtidig modtog han krammere fra Hernings spillere, da der blev sagt tak for kampen.

37-årige Green debuterede for Rungsted - under navnet Rungsted Cobras - tilbage i 1996.

Karrieren bød også på ophold i tysk og svensk ishockey, inden han i 2015 vendte tilbage til sin barndomsklub.

Undervejs spillede han imponerende 19 VM-slutrunder for Danmark og var således en del af den store optur, hvor det danske landshold rykkede op og siden etablerede sig i A-gruppen blandt verdens bedste ishockeynationer.

I 2017 spillede han sin sidste VM-slutrunde. I alt spillede han 316 landskampe for Danmark.

Til trods for en lang og glorværdig karriere kan Morten Green dog ikke vise mange medaljer og pokaler frem, når han får gæster på besøg.

Han måtte spille på højeste niveau i mere end to årtier, før han i 2017 vandt sin første og eneste titel, da han blev pokalmester med Rungsted.

I pokalfinalen måtte holdkammeraterne tilmed klare sig uden Green i halvdelen af kampen, da han var blevet smidt ud for en såkaldt "checking to the head".