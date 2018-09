Herlev indleder Metal Ligaen med sejr over Esbjerg

Med en sejr efter overtid åbnede Herlev Eagles lørdag sæsonen med to point, da det blev til 3-2 over Esbjerg.

Der skulle overtid til for at finde en vinder, da Esbjerg Energy lørdag åbnede sæsonen i Metal Ligaen hjemme mod Herlev Eagles.

Hjemmeholdet var foran to gange, men måtte alligevel indkassere et 2-3-nederlag.

Vestjyderne åbnede scoringen, da canadiske Max French efter små otte minutter gjorde det til 1-0. Den føring holdt dog kun i 33 sekunder efter en udligning fra Herlev-svenskeren Jesper Thörnberg.

Der skulle dog gå 26 minutter, før pucken igen endte i mål.

14 minutter inde i anden periode gjorde finske Eetu-Ville Arkiomaa det således til 2-1 til hjemmeholdet.

Ligesom i første periode holdt Esbjergs føring ikke længe. Lidt under to minutter efter var det nemlig igen Thörnberg, der udlignede for Herlev.

Efter en tredje periode uden scoringer skulle kampen afgøres i overtid.

Her blev svenske William Quist helten, da han efter fire minutter sendte pucken i mål og sejren i hænderne på Herlev.