Her er årets danske speedwaykører

Holsted: Han har været den måske allermest formstærke kører i den danske liga i denne sæson.

Han har leveret i stort set hver eneste match, og ved flere lejligheder har han også besejret A-kørerne på de andre hold, så der er ingen tvivl om, at sæsonen har været en lang opmuntring.

Navnet er Rasmus Jensen, og den 25-årige Holsted-gut, der i fjor blev tæt på landskendt i forbindelse med sin deltagelse i Paradise Hotel, viste så sent som i sidste uges hjemmematch mod Slangerup endnu en gang sine store kvaliteter. Her blev han dagens topscorer.

Tirsdag aften modtog Rasmus Jensen JydskeVestkystens pris som årets danske speedwaykører.

Prisen blev overrakt til et JV Direkte-arrangement efter en debat mellem repræsentanter fra Holsted, Esbjerg, Region Varde og Grindsted.

For bedriften modtog Rasmus Jensen en karikaturtegning, der blev overrakt af speedwayjournalist Chris Uldahl Pedersen.

Holsted-køreren fortalte, at selvom sæsonen har været god, så er der altså ikke verdensmesterdrømme i hovedet på ham.

- Alle unge vil være verdensmester, men jeg har altid sagt, at det er der kun én, der kan være. Det kan vi ikke alle sammen. Jeg har haft delmål. Da jeg kørte 80 kubik, ville jeg køre superliga for Holsted. Næste delmål var at leve af det. Nu er det at tjene gode penge på det. Opnår jeg det, så er det grandprix. Jeg har delmål, og dem tager jeg først, sagde han, da han modtog prisen.

Onsdag er Rasmus Jensen på slaggeren igen i superfinalen i Slangerup.