Her er Zimlings afløser: SønderjyskE køber dansk på den anden side af grænsen

SØNDERJYSKE: Først Rilwan Hassan, derefter Patrick Banggaard og nu midtbanemanden Mads Albæk.

SønderjyskE-træner Glen Riddersholm har gang i den helt store genforening og henter nu den tredje spiller, som han tidligere har trænet i sin tid i FC Midtjylland.

- Det fylder nok mere hos andre, end det gør for mig. Mit fokus er på, at vi henter de rigtige typer til vores hold, så vi fortsat kan udvikle os. Vi skal have spillere med den rigtige mentalitet og de rigtige færdigheder. Når det er sagt, vil jeg sige, at jeg er utrolig godt tilfreds med tilgangen af Mads Albæk, siger Glen Riddersholm.

De lyseblå sagde fornylig farvel til Niki Zimling, og derfor har det i dette transfervindue været helt naturligt at have fokus på at hente en erfaren og dygtig leder til superligaholdet.

Og den spiller mener sportschef Hans Jørgen Haysen at have fundet i Mads Albæk, der senest spillede i den tyske 3. Bundesliga for den tidligere storklub Kaiserslautern.

- Vi er så tilfredse med, at det er lykkes at hente Mads hjem til Danmark efter flere år i udlandet. Ethvert hold har brug for spillere, der kan tage ansvar og lederskab, og de kompetencer besidder Mads Winther Albæk til fulde. Derudover er han en fantastisk fodboldspiller med den perfekte alder. Han kommer uden tvivl til at blive en profil hos os, og skal være med til at løfte holdet og klubben endnu mere i fremtiden.