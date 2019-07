Her er Ribe-Esbjergs nye assistenttræner

Kristian Kristensen kommer fra en DM-finale for kvinderne med Herning-Ikast. Indtil videre passer de to trænere de opgaver, den afgåede sportschef Sune Agerschou varetog.

Ribe-Esbjerg: Det bliver den tidligere Herning-Ikast-træner Kristian Kristensen, der erstatter Jan Paulsen som assistent for cheftræner Lars Walther i Ribe-Esbjerg. Jan Paulsen valgte selv at stoppe efter, at han midt i sidste sæson var blevet kaldt ind som hjælper for Lars Walther.

Mandag formiddag indledte Ribe-Esbjerg forberedelserne til den kommende sæson, og her blev spillerne informeret om et valg, der ifølge bestyrelsesformand Holger Refslund er sket i tæt samarbejde med Lars Walther.

- Lars og Kristian kender hinanden fra tidligere, så vi ved, at kemien mellem dem passer, siger Holger Refslund, der ikke er nervøs for, at den tidligere cheftræner Kristensen kommer til Ribe-Esbjerg med en cheftræner i maven.

- Kristian kender den rolle, vi har ansat ham til at udfylde, og det er også den rolle, han selv har søgt, så for os passer han perfekt ind i samarbejdet med Lars, siger Holger Refslund.

Han og bestyrelsen har dermed besat den ene af de to poster, der på det senest er blevet ledig i organisationen - den anden, afløseren for sportschef Sune Agerschou, er endnu ikke på plads.

- Bliver Sune Agerschou erstattet en til en?

- Vi har ikke drøftet det i bestyrelsen endnu, så den fremtidige struktur er ikke på plads, det er det eneste, jeg kan sige lige nu, siger Holger Refslund og tilføjer, at de opgaver, Sune Agerschou tidligere tog vare på, indtil videre skal varetages af de to trænere.