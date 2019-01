Henrik Møllgaard: Fra birolle til hovedrolle

Herning: Henrik Møllgaard, 34, har gennemgået en stor forvandling på landsholdet det seneste år.

Under EM i Kroatien sad han udenfor i de fleste kampe som reserven, der aldrig blev brugt.

Under VM i Danmark har han hovedrollen som styrmanden i forsvaret.

Det er sjældent, at 34-årige tager et så stort skridt frem i hierarkiet og på holdet.

Hvad er der sket?

- Jeg er blevet en bedre forsvarsspiller. Jeg lærte utrolig meget hver eneste træningsdag i Paris St. Germain. Desuden er der sket det, at René Toft er blevet skadet, og det har naturligt givet mig en større rolle, siger Henrik Møllgaard.

Det bedste bevis fik Danmark i kampen mod Egypten, da landsholdet holdt Egypten nede på syv mål i første halvleg og 20 mål i alt, selv om målmændene kun havde seks redninger.

- Vi fik løst problemet fint. Simon Hald og jeg fylder godt i landskabet og tager en del blokeringer. Det gik også fint med Anders Zachariassen som aggressiv forsvarsspiller. Vi fik brugt vores fysik godt, og vi har også Henrik Toft klar, siger Henrik Møllgaard.

Denne optimisme skinnede ikke igennem ved EM i Kroatien for et år siden. Henrik Møllgaard tænkte på konen og de to børn derhjemme, og det gør han stadig.

- Jeg vil gerne spille på landsholdet, hvis Nikolaj Jacobsen har en rolle til mig. Det har han nu, men der er jo ingen idé i at have en 33-årig siddende udenfor og optage pladsen for en yngre talentfuld spiller. Vi har så mange dygtige unge spillere, der kunne være med i stedet for mig.

- Jeg overvejede min rolle, men Nikolaj Jacobsen havde en opgave til mig, og jeg har ingen planer om at melde fra, så længe han kan bruge mig. Jeg kommer ikke hjem og melder fra efter EM.

- Det er ikke klubben, der har presset mig til at fortsætte på landsholdet. Det er fint for en klub som Aalborg at have en mand med til VM, men der er også en risiko for, at man kommer hjem med en skade, så det har slet ikke spillet ind.

- Det har udelukkende været min egen oplevelse, der har været afgørende, fastslår Henrik Møllgaard.

Den 34-årige forsvarsgeneral undrer sig.

- Hør lige her. Vi har vundet syv kampe ved VM. Alligevel kan vi være ude, hvis vi taber onsdag aften til Sverige. Det er grotesk.

- Hvis vi går videre, venter der os to knaldhårde kampe. Det vil være fint at vente med at møde Tyskland til finalen i Herning i stedet for på deres hjemmebane i Hamburg, men vi risikerer også at møde et stærkt fransk hold, der er bedre end Tyskland. De har så mange sublime håndboldspillere, og det kan blive svært at slå dem i semifinalen i Hamburg.

- Nu har de Nikola Katabatic med igen, og selv om han slet ikke har samme klasse som tidligere, møder de med et fantastisk hold.

- Jeg har selvfølgelig fået nogle skrammer, bl.a. af duellerne med Bjarte Myrhol, og jeg fik en albue i hovedet mod Egypten, men det er ikke noget, der spiller nogen rolle. Jeg er klar til mødet med svenskerne, og jeg ved, hvad der venter os. Vi har tabt kampe mod dårligere svenske hold end det, der spiller her i Herning i øjeblikket, siger Henrik Møllgaard.