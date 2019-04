Helsingør fyrer cheftræner efter skuffende resultater

Som nedrykker fra Superligaen har FC Helsingør haft en skidt sæson i fodboldens 1. division.

Placeringen under nedrykningsstregen og de seneste ugers skuffende resultater fik mandag klubben til at fyre cheftræner Peter Feher.

Senest tabte Helsingør søndag med 1-2 på hjemmebane til bundholdet Thisted FC.

Lige nu er Helsingør plantet på næstsidstepladsen i rækken med 27 point efter 27 kampe. Holdet har tre point op til Hvidovre med seks kampe tilbage.

Helsingør-direktør Janus Kyhl har været med til at tage konsekvensen af den utilfredsstillende periode.

- Det er meget ærgerligt. Vi har oplevet en dybt professionel og engageret indsats fra Peters side, og kigger vi på vores træningsmiljø og stabens arbejde, så har han gennem sin korte periode i klubben løftet dette helt enormt.

- Men vi bliver også nødt til at kigge på resultaterne, og her har det simpelthen ikke været godt nok.

- Man kan altid diskutere hvor ansvaret ligger, men i en fodboldklub er det nu engang placeret på cheftrænerens skuldre, siger Janus Kyhl til klubbens hjemmeside.

Direktøren påpeger samtidig, at der hviler et stort ansvar på spillerne.

- Jeg forventer dog også, at vores spillere kigger sig selv grundigt i spejlet og hanker op i deres stolthed i resten af sæsonen.

- Peter og hans arbejde har været enormt vellidt blandt vores spillere og stab, og den bedste måde de nu kan betale tilbage til ham på, er ved at gå ud og sikre klubbens forbliven i NordicBet Ligaen.

Peter Feher sender en sidste hilsen til klub og fans.

- Jeg er ked af det på alles vegne over, at vi ikke fik de point, vi burde have fået. Det er ærgerligt, og jeg havde stadig troen på, at det kunne lykkes, men sådan er gamet jo.

- Jeg ønsker alle held og lykke i de sidste kampe i sæsonen og med hele missionen. Jeg er sikker på, at det nok skal ende godt, siger han.

Cheftrænerposten vil blive varetaget i resten af sæsonen af FC Helsingørs chefscout i USA, Omid Namazi.

Omid Namazi har senest trænet den iranske klub Zob Ahan SC, og han har været cheftræner for det amerikanske U18-hold, assistenttræner for det amerikanske U20-landshold samt assistenttræner for det amerikanske kvindelandshold.

Ud over Peter Feher fortsætter resten af staben uændret.