Helle Thomsen er nomineret til fornem hæder

Den danske håndboldtræner Helle Thomsen er blevet fremhævet som en af de bedste trænere i 2018.

Det Internationale Håndboldforbund (IHF) har nomineret den 48-årige nordjyde til prisen som årets træner for kvindehold 2018.

Det skriver IHF på sin hjemmeside.

Helle Thomsen er blandt andet nomineret for, at hun i december sidste år sikrede bronzemedaljer til det hollandske kvindelandshold ved EM i Frankrig.

Det var hendes tredje EM-medalje i træk, efter at det i 2016 blev til sølvmedaljer med Holland, og i 2014 vandt hun EM-bronze som træner for det svenske landshold.

I 2017 vandt hun desuden bronzemedaljer med Holland ved VM.

Helle Thomsen var den eneste kvindelige træner, der var med i kvindernes Champions League i seneste sæson, hvor hun med det rumænske storhold CSM Bucuresti nåede til kvartfinalen.

Hun har tidligere ført FCM Håndbold, nu Herning-Ikast Håndbold, til flere danske mesterskaber.

Hun stod i spidsen for klubben fra marts 2012 til august 2016, hvor hun blev fyret efter interne uenigheder med ledelsen.

Spillerne i FCM Håndbold udtrykte efter fyringen stor opbakning til træneren.

Helle Thomsen vandt med FCM Håndbold to gange DM-guld, to DM-sølv og en DM-bronze, og tre gange i hendes regeringstid vandt klubben den danske pokalturnering.

I august sidste år blev hun ansat som træner i norske Molde, hvor hun har kontrakt til 2020.

Helle Thomsen er den eneste kvinde, der er nomineret til titlen som årets træner for kvindehold i 2018.

De øvrige nominerede er Norges landstræner, Thorir Hergeirsson, Rumæniens landstræner, Ambros Martín, Frankrigs landstræner, Olivier Krumbholz, og Serbiens landstræner, Ljubomir Obradovic.

De nominerede som bedste træner for herrehold i 2018 er Spaniens landstræner, Jordi Ribera, Frankrigs landstræner, Didier Dinart, træner for Montpellier HB, Patrice Canayer, Sveriges landstræner, Kristjan Andresson, og Thierry Anti, der er træner for Nantes.