Rungsted Seier Capital har været suveræne gennem det meste af grundspillet i landets bedste ishockeyrække, men inden sæsonens afgørende fase er der dårlige nyheder fra den nordsjællandske klub.

Mandag formiddag meddeler klubben, at cheftræner Flemming Green stopper med øjeblikkelig virkning. Det er trænerens helbred, der fører til det pludselige trænerskifte.

Klubdirektør Thomas Friberg blev overraskende overrakt nyheden om Flemming Greens helbred søndag.

- Vi fandt ud af det søndag formiddag. Der blev jeg ringet op af Flemming, så jeg har ikke været klar over det i særlig lang tid.

- Som det første tænker man åh nej, og bagefter begynder man at tænke i mulige løsninger. Mit job er at løse det, når sådan nogle problemer opstår. Det gik hele min dag så med i går (søndag, red.), for vi skulle have fundet hoved og hale i, hvad vi skulle gøre, siger Thomas Friberg.

Han ærgrer sig over timingen, men har samtidig fuld forståelse for, at Flemming Green prioriterer sit helbred.

Spørgsmål: I fører Metal Ligaen, og slutspillet nærmer sig. Det er vel ikke et belejligt tidspunkt at skulle skifte træner?

- Nej, det er super ubelejligt. Det er vi selvfølgelig rigtig kede af. Men det er også derfor, at vi har valgt en løsning, hvor vi har forfremmet vores assistenttræner Erik Hjalmarsson til cheftræner.

- På den måde føler vi i ledelsen omkring holdet, at vi har den bedste mulighed for at fortsætte i det spor, som Flemming har lagt, så vi får det bedst mulige ud af det, siger Thomas Friberg.

Beslutningen om at forfremme Erik Hjalmarsson er truffet efter et samråd med holdets kaptajner.

- Der kommer ikke til at ske de store forandringer inde på isen. Det kan jeg sige med sikkerhed. For os handler det om, at vi skal fortsætte med det, vi har gjort.

- Men trænerskiftet kommer lige oveni, at vi for første gang i sæsonen har tabt tre kampe i træk, Final 4 (afgørende fase af pokalturneringen, red.) nærmer sig, så nu skal vi lige have ro på igen.

- Jeg håber selvfølgelig, at spillerne viser tirsdag mod Herning, at vi godt kan komme os over det her, siger Thomas Friberg.

Efter 31 spillerunder fører Rungsted Metal Ligaen med 65 point. Det er fire point mere, end Sønderjyske har på andenpladsen.