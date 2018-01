Haysen om Kroon-rygte: Vi holder os da opdateret omkring ham

Transfervinduet er åbent, og gardinerne er igen begyndt at blafre, og et af de rygter, der svirrede tirsdag, er ikke et helt urealistisk scenarium.

Simon Kroon rygtes tilbage til SønderjyskE på en lejeaftale fra FC Midtjylland, men sportschef Hans Jørgen Haysen vil ikke bære mere brænde til det bål.

- Det har jeg ikke så meget at sige til. Jeg har da noteret mig, at han ikke spiller så meget i FC Midtjylland, og vi er opdateret på ham, men der er ikke noget konkret her og nu, siger Haysen tirsdag aften til jv.dk.

Simon Kroon har blot spillet seks kampe for FC Midtjylland i efteråret – de fire af kampene fra start.