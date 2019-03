Harry Kane lufter drøm om NFL efter fodbolden

Selv om ordet fodbold indgår i amerikansk fodbold, er der stor forskel på de to sportsgrene.

Ikke desto mindre håber den engelske fodboldstjerne Harry Kane at få mulighed for at spille i NFL, når karrieren som fodboldspiller er forbi.

I et interview med det amerikanske medie ESPN siger Kane, at han regner med at kunne overføre sine evner til at sparke til en bold til NFL, om end formen på bolden er anderledes.

- Det tror jeg på. Om 10 eller 12 år er det helt sikkert noget, jeg vil prøve på, siger Harry Kane.

25-årige Harry Kane er på kontrakt i Premier League-klubben Tottenham, men ved siden af fodbolden er han stor NFL-fan.

Det har han gentagne gange givet udtryk for på sociale medier, hvor særligt New England Patriots og quarterbacken Tom Brady har fået hans støtte.

Kane har dog ikke planer om at prøve sig af som quarterback, men som kicker.

- Det handler om viljen til at være den bedste.

- Selv når jeg downloader et spil til min telefon, vil jeg se, om jeg kan være den bedste.

- Hvis man spiller i Premier League og ved VM, og man så også kan være med i NFL, vil man så blive anset som en af de største sportsudøvere nogensinde?

Han føler sig inspireret af historien om Brady, der som ung blev valgt langt nede i rækkerne blandt quarterbacks i NFL-draften, hvor holdene fra den bedste liga håndplukker spillere fra de amerikanske universiteter.

Alligevel har 41-årige Brady med seks Super Bowl-titler sikret sig legendestatus i ligaen.

- Der var ikke mange, der havde regnet med, at han ville blive god eller spille i NFL overhovedet. Og så blev han den bedste nogensinde.

- Det har givet mig et rygstød at se, at alt er muligt. Hvis du tror på dig selv og har viljen og sulten, kan det lade sig gøre, lyder det fra Kane.