Hareide spejdede Australien: Der er gode muligheder

Australien har lavet et system- og stilskift inden VM, siger Åge Hareide, som øjner mulighed for dansk succes.

Fodboldlandstræner Åge Hareide overværede VM-modstanderen Australien på nærmeste hold, da australierne fredag aften tabte med 1-4 til Norge i Oslo.

Det var Australiens første landskamp under hollænderen Bert van Marwijk. Som resultatet indikerer, er der plads til forbedring inden VM.

Men selv med australsk forbedring vil der stadigvæk være gode muligheder for et godt dansk resultat, vurderer landstræneren.

- Vi kan godt drage inspiration af Norges indsats. De lavede mål på en dødbold, og de lavede mål på kontraangreb. Vilkårene var også gode, for der var god plads, og kampen viser, hvor der kan opstå muligheder, siger Hareide.

I VM-kvalifikationen svor Australien til en 3-4-2-1-formation under Ange Postecoglou, mens Bert van Marwijk spillede 4-2-3-1 fredag aften. Det var ikke den eneste ændring.

- Det var vigtigt at finde ud af, hvad systemskiftet betyder for dem. De er begyndt at spille med fire mand i bagkæden i stedet for tre, og man kan vel godt sige, at det ikke fungerede helt optimalt.

- Man kunne også se, at de var mere interesserede i at have bolden. De er stadigvæk duelstærke, men de spiller ikke længere med en masse lange bolde, nu vil de hellere holde i bolden.

- Det ser ud, som om det er noget, som de gerne vil udvikle frem mod VM, og jeg er sikker på, at de også vil fremstå bedre, når vi kommer dertil, siger Åge Hareide.

Nordmanden afholder sig fra at vurdere, om fredagens 11 startende australiere er realistiske gengangere, når Danmark og Australien mødes 21. juni i Samara.

Landstræneren vil afvente Australiens sidste tre testkampe, før han forholder sig til Australiens formodede startopstilling.

- De skal spille mod Colombia tirsdag, og vi skal også se dem i juni, hvor de spiller testkampe mod Tjekkiet og Ungarn.

- Alle de kampe kommer vi til at følge nøje, så vi er godt orienteret, inden VM går i gang, siger Hareide.