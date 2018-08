Hareide: Spilletid havde sendt Højbjerg på landsholdet

Pierre-Emile Højbjerg er også en del af puslespillet, når fodboldlandsholdet skal finde afløseren for holdets mangeårige midtbaneanker William Kvist, der er stoppet i nationaldragten.

Højbjerg var dog ikke at finde i Åge Hareides første trup efter VM-slutrunden, fordi Southampton-spilleren kun har varmet bænken i sæsonens første to Premier League-kampe.

- Jeg havde håbet, at Pierre-Emile kunne have fået spilletid, men han har desværre ikke spillet. Han var jo med inden VM, og jeg talte med ham, og jeg ville gerne se ham tilbage, for han er en spiller, hvis talent jeg har troet på fra start.

- Men det er svært at udtage ham, hvis han ikke spiller, og derfor må vi kigge på andre typer af spillere, siger Åge Hareide, der havde fundet plads til Fiorentinas Christian Nørgaard i landsholdstruppen.

Det er dog ikke helt udelukket, at Højbjerg kan nå at komme ind i den trup, som fra mandag 3. september indleder forberedelsen frem mod testkampen i Slovakiet 5. september og Nations League-kampen mod Wales i Aarhus 9. september.

Åge Hareide udtog nemlig kun 21 spillere mandag, og han har planer om at udtage yderligere to spillere. Spilletid i de kommende kampe for Southampton kan nå at bringe Pierre-Emile Højbjerg i betragtning.

- Det bliver sandsynligvis en midtbanespiller og en angriber, vi tager med. Vi skal have spillere, som banker på og er ærgerrige, eller også udtager vi nogen, som vi kender, og som ved, hvordan vi arbejder.

- Vi kigger på, hvem som har indledt sæsonen godt, siger Åge Hareide.

Han fortæller, at midtbanespillere som Mathias Jensen og Philip Billing også er i betragtning til A-landsholdet, men i første omgang skal koncentrere sig om U21-landsholdets afgørende fase af EM-kvalifikationen.

Nordmanden melder angriberne Nicolai Jørgensen og Kasper Dolberg definitivt ude af de to kommende landskampe, mens Mathias "Zanka" Jørgensen og Jannik Vestergaard forventes at overvinde skader og sygdom.

- Dolberg er i træning, men det ville være uklogt af os at udtage ham nu. Det er bedst for ham at blive frisk og spille kampe i Ajax. Nicolai slider med foden efter VM.

- "Zanka" har fået en lille forstrækning. Jeg talte med ham før weekenden, og det var ikke alvorligt, så han er klar igen i den kommende weekend.

- Jannik Vestergaard havde febertendenser, og han meldte fra lige før kampen mod Everton i weekenden, men jeg har talt med ham, og han er okay, siger Åge Hareide.