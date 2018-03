Hareide: Lange bolde mod Cornelius kan åbne Chile

Det danske fodboldlandshold vil afprøve to forskellige offensive taktikker i tirsdagens testkamp mod Chile.

På den ene side skal landsholdet turde spille bolden rundt mod de højtpressende chilenere, men som alternativ skal Danmark spille med lange bolde mod Andreas Cornelius, som formodes at starte inde.

Det siger landstræner Åge Hareide forud for mødet med de sydamerikanske fodboldmestre.

- Chile kan bedst udfordre os ved at turde at spille fodbold. Hvis vi spiller bolden rundt, kommer de susende i et højt pres. Vi er nødt til at spille os ud af deres pres.

- Det kan man gøre på mange måder, og de kan få en ubehagelig overraskelse, hvis vi banker bolden ned mod Andreas Cornelius, som vil vinde duellen med en lav back. Så kan vi flytte vores hold frem.

- Vi skal både kunne spille bolden op bagfra, og vi skal kunne bruge Cornelius' hoved, siger Hareide.

Taktikken skal testes, fordi den kan blive brugbar i Danmarks første kamp ved VM mod Peru.

Spillerne i peruanernes startopstilling anslås at være cirka ti centimeter lavere i gennemsnit end spillerne i Danmarks startopstilling.

- Vi er nødt til at træne på at vinde andenbolde. Hvis vi ikke kan få hul på Peru til VM - de er jo gode defensivt - så skal vi bruge fysik og højde. Det kan være et middel, siger Hareide.

Cornelius var ikke med på reservebænken i torsdagens 1-0-testsejr over Panama på Brøndby Stadion.

Atalanta-angriberen er siden blevet fit for fight, så han kan bruges til at sparke lange bolde efter tirsdag aften.

- Jeg er 100 procent klar. Jeg havde lidt ømhed i lysken mod Panama, og vi valgte at dosere mig, så jeg havde mulighed for at blive endnu bedre. Vi var lidt nervøse for, at det kunne udvikle sig på den lange bane.

- Min lyske fik lidt ro i et par dage, og nu har jeg trænet i tre dage, så jeg er helt klar til kampen, siger Cornelius.

Ud fra landsholdets sidste træning inden Chile-kampen, ser Hareide ud til at starte med følgende 11 spillere (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Jens Stryger Larsen, Simon Kjær, Nicolai Boilesen, Jonas Knudsen - Lasse Schöne, Thomas Delaney, Christian Eriksen - Andreas Cornelius, Nicolai Jørgensen, Pione Sisto.

Den udsolgte kamp mellem Danmark og Chile på Aalborg Portland Park begynder tirsdag klokken 20.