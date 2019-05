Hareide: Håber Sisto får styr på karrieren

Kantspilleren Pione Sisto har haft en svær sæson i spanske Celta Vigo, og han har tilbragt langt flere minutter på bænken og tribunen end på banen i løbet af foråret.

Derfor var Sisto atter udeladt fra den landsholdstrup, som Åge Hareide onsdag udtog til EM-kvalifikationskampene mod Irland og Georgien i juni.

Fra september 2017 til september 2018 var Sisto så godt som sikker mand i landsholdets startopstilling, og Åge Hareide håber, at kantspilleren får karrieren på ret køl, så han kan komme tilbage i landsholdsvarmen.

- Jeg håber, at han får styr på sin karriere.

- Pione har mange gode ting i sig, og det er vigtigt at bakke ham op så meget som muligt. Vi havde ham også med til VM, og der var det vigtigt at få ham i gang.

- Når man mister pladsen på sit klubhold, så begynder man at blive usikker, specielt når man er ung, siger Åge Hareide.

Landstræneren har sammen med assistenttræner Jon Dahl Tomasson besøgt Pione Sisto, Andrew Hjulsager og Mathias Jensen i Celta Vigo. Hareide påpeger, at klubbens flittige udskiftning på cheftrænerposten næppe har gavnet Sisto.

Som et signal til Sisto om, at han ikke er langt væk fra landsholdet, blev kantspilleren inviteret til fire lidt mindre formelle landsholdstræninger i næste uge, inden alle de udtagne spillere samles fra 3. juni.

Sisto valgte dog at takke nej til Hareides tilbud.

- Han har været ude af holdet i Celta, og fodboldmæssigt er det ikke tilfredsstillende i forhold til landsholdet, men jeg inviterede ham ind for at træne med os, så vi kunne være sammen med ham og tale med ham.

- Vi vil ikke miste kontakten til ham. Han har kvaliteter, som er nyttige for landsholdet, for han er en svær spiller at spille imod. Han sagde selv, at han havde mest brug for at hvile nu efter sæsonen. Det må vi respektere, siger Åge Hareide.

Sisto fik spilletid i 25 ud af Celta Vigos 38 ligakampe, men i alt har han kun spillet 833 ligaminutter, hvilket svarer til lidt over ni hele kampe. Hans kontrakt med den spanske klub løber til sommeren 2021.