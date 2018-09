Hareide: Forkert at fremstille spillerne som griske

Under den nu parkerede landsholdskonflikt mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen blev landsholdsspillerne af DBU's sympatisører i konflikten fremstillet som grådige mangemillionærer, der ville have endnu flere penge på bankkontoen.

Men en sådan beskrivelse er helt forfejlet, mener landstræner Åge Hareide.

- Jeg bliver lidt frustreret, når jeg læser, at spillerne bliver opfattet som griske. Det er de overhovedet ikke. Når de deler udgifterne og sender en holdkammerat med privatfly hjem fra VM, så han kan besøge sin nyfødte datter, så viser de også, at de ikke er griske.

- Konflikten handler ikke om griskhed. Den handler om paragraffer og aftaler, som skal holde i flere år, og så kan det være svært at blive enige om tingene.

- Spillerne kan blive fremstillet forkert, men det er en fantastisk god gruppe at arbejde sammen med, siger Åge Hareide.

Spørgsmål: Paragrafferne handler vel også om penge, når alt kommer til alt?

- Nej, ikke så meget. Det er det, som er så underligt, siger landstræneren.

Undervejs i konflikten påpegede DBU, at dansk breddefodbold kunne blive ramt af konflikten, hvis DBU's indtægter havnede hos spillerne og ikke ude i de lokale danske fodboldklubber.

Ifølge landstræneren negligerer spillerne på ingen måde de mange frivillige i det danske foreningsliv.

- Spillerne bekymrer sig også om alt det, der foregår rundt om dem, som bredden i dansk fodbold. De involverer sig også i unge mennesker på fodboldskoler. Jeg bliver skuffet over, når folk får en anden opfattelse af spillerne, siger Hareide.

Spillerne må dog leve med, at der er en del af befolkningen, hvis opbakning de skal vinde tilbage efter landsholdskonflikten, som førte til, at amatørspillere onsdag repræsenterede Danmark i Slovakiet.

Det siger midtbanespilleren Lasse Schöne.

- I en strid mellem to parter vil der altid være modstandere og opbakning til den ene og den anden side.

- Det, som vi har bygget op som landshold gennem det seneste år, hvor folk igen er begyndt at komme i Parken og igen er begyndt at kunne lide at se landsholdet, har fået et hak.

- Det hele er ikke gået op i ingenting, men det har fået et hak, som vi spillere skal være med til at rette op på, siger Schöne.

Søndag aften skal Danmark møde Wales i Aarhus i den nye landsholdsturnering Nations League.