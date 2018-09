Landstræner Lars Søndergaard har to målmænd med meget lidt landsholdsrutine med til kampene mod Holland.

Pernille Harder og Nadia Nadim er to af de danske topnavne, der mandag blev udtaget til den trup på 19 spillere, der skal forsøge at besejre Holland i VM-kvalifikationens playoffrunde.

Danmark møder 5. oktober de hollandske europamestre på udebane, mens der er returkamp i Viborg fire dage senere.

Holland vandt sidste år EM-finalen i Enschede med 4-2 over Danmark.

- Det er næsten det samme hollandske hold, der spillede finalen. De har nærmest ingen ændringer.

- De er sammenspillet, men vi ved, hvad de kommer med af typisk hollandsk fodbold. 4-3-3 med dygtige midtbanespillere og angribere.

- Det er et godt hold, men det er en fordel, at vi ved, hvad de kommer med, siger Danmarks landstræner, Lars Søndergaard, til DR.

Den samlede vinder skal i finalen om en VM-billet møde enten Schweiz eller Belgien, og det kommer også til at foregå over to playoffkampe i november.

Pernille Harder blev tidligere i september kåret som den bedste kvindelige fodboldspiller i Europa af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Wolfsburg-spilleren har scoret 53 mål i 103 landskampe.

Hun scorede fem mål i Danmarks kampe i den ordinære VM-kvalifikation, et færre end Nadia Nadim og Sanne Troelsgaard.

I målet er Stina Lykke ikke med, efter at hun for anden gang på kort tid har sagt farvel til landsholdet. Det skete efter 0-1-nederlaget til Sverige i den sidste kamp i VM-kvalifikationsgruppe 4.

Det resultat sendte Sverige direkte til VM, mens Danmark kom med i playoffrunden via andenpladsen i gruppen.

29-årige Line Geltzer Johansen fra norske Avaldsnes og 22-årige Naja Bahrenscheer fra danske BSF er de to målmænd i den danske trup.

De er kun noteret for henholdsvis tre og to landskampe.

Lars Søndergaard har endnu ikke lagt sig fast på, hvilken målmand han vil satse på mod Holland.

VM bliver spillet næste år i Frankrig.