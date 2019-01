Foto: Mette Mørk

Gitte Vilsbøll fra Resen har fundet den gamle landsholdstrøje frem. For hende handler håndbold om fællesskab. Både på tværs af alder, men også inde og uden for banen. Hele familien spiller håndbold og de andre er også med i Boxen, men er ved at finde aftensmad, inden Danmark skal spille. Foto: Mette Mørk