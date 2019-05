Halsti er stadig usikker inden kampen mod OB

EfB: Det er endnu ikke sikkert, om EfB-anfører Markus Halsti løber med på banen fredag aften, når holdet spiller den vigtige kamp mod OB på udebane.

Forsvarsspilleren pådrog sig en mindre skade, da holdet spillede mod Brøndby for knap to uger siden. Derfor sad han også over, da holdet spillede uafgjort mod FC Nordsjælland og dermed gjorde kampen om bronzemedaljerne endnu mere tæt, da der nu kun er to point ned til OB.

Markus Halsti var igen med til træning onsdag formiddag. Det sidste kvarter tilbragte han dog på sidelinjen, mens holdkammeraterne spillede kamp.

- Vi må vente og se. Jeg er ikke helt klar, så vi skal vurdere lidt, og se om det går til næste kamp, siger han.

- Det går frem af, men det er jo ikke to uger siden Brøndby-kampen. Vi har to kampe nu, som er meget vigtige. Så der får vi at se. Selvfølgelig vil man altid gerne spille.