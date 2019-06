Hal-direktør: Bruddet med KIF var bedst for begge parter

Carsten Boje Larsen, hvad er din grund til at sende dette brev?

- Jeg synes, der i medierne har været lidt snak omkring samarbejdet mellem KIF og Brøndby Hallen om, at det ikke har været godt, og det er ikke den oplevelse, jeg står tilbage med. Eksempelvis læste jeg i forbindelse med bruddet, at borgmesteren i Kolding var glad for, at København blev taget ud af ligningen og ikke var en del af KIF mere. Det gjorde lidt ondt, for jeg synes, vi havde nogle fantastiske år.

Hvordan kan det være positivt, at KIF ønskede at komme ud af aftalen, der var 10-årig?

- Vi ville da gerne, at KIF stadig spillede i Brøndby Hallen, men vi er også realistiske omkring, at når man lejer en hal med plads til 5.000 tilskuere, og der kommer mellem 1.000 og 1.200 tilskuere, så står det jo ikke mål med den forretning, som KIF skal have. De havde ikke de indtægter, de skulle have, og så synes jeg, det var bedre, vi lavede en mindelig aftale om, at de ikke skulle spille her mere, og vi forhandlede os ud af den. De var her i seks år, og de første fire og et halvt år lå vi på omkring 4.000 tilskuere i snit. Det sidste halvandet år gik det ned ad bakke i takt med, at KIF ikke præsterede på banen. På den ene side kunne vi bare sige, at de skulle spille her, og på den anden side kunne vi prøve at skilles i mindelighed og så lave en aftale om kompensation for den kontrakt, der var, og som ikke blev opfyldt.

Hvor stor en kunde var KIF i det store billede?

- Det var en god kunde. Den havde en størrelse, hvor man smilede, når man så dem spille inde på banen, men heller ikke større end at vores overskud efterfølgende i 2018, hvor de ikke nåede at spille en eneste kamp, var på linje med de foregående år.

I efteråret 2018 manglede I at få nogle penge fra KIF. Hvorfor?

- Det kom jo frem, at den 10-årige aftale vi havde skulle stoppe. Der lavede vi en aftale om, at der skulle betales 750.000 kroner. Og så skyldte de måske for en enkelt kamp derudover, men ikke noget nævneværdig.

Men den kompensation nåede I ikke at få i den tid, Jens Boesen var direktør i KIF?

- Det har du nok ret i.

Havde I vanskeligt ved at få pengene?

- I min tid har KIF altid haft økonomiske udfordringer, og det havde de også i denne forbindelse.

Var der uenighed med den nye KIF-ledelse om beløbets størrelse?

- Det var egentlig ikke min oplevelse. Jeg bliver lidt lang i spyttet nu, for når vi begynder at tale om deres betaling, havde vi en aftale om, at det var Brøndby Hallens bestyrelsesformand (Brøndby-borgmester Kent Magelund, red.), der skulle udtale sig om det. Og han udtalte på et tidspunkt, at vi havde udfordringer med at få pengene, men jeg så det ikke som møntet på en ny ledelse i forhold til Jens Boesen. Jeg sad tilbage med oplevelsen af, at den nye ledelse stadig havde udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen og derfor skulle finde ud af, hvem der skulle have hvad.

Fik I 750.000, eller blev der indgået kompromis?

- Det er dét, vi aldrig har udtalt os om. Vores regnskab er jo egentlig ganske offentligt, og vi har ikke nogen hensættelse på nogen af vores kunder.