Haas kører videre med Magnussen og Grosjean i 2020

Pointhøsten har ikke været prangende i år for Romain Grosjean, men nu ligger det fast, at det ikke koster ham pladsen i den ene Haas-bil.

Formel 1-teamet meddeler på sin hjemmeside, at det fortsætter med franskmanden og Kevin Magnussen som kørere i næste sæson.

Teamchefen hos Haas, Günther Steiner, havde allerede reserveret et sæde til Magnussen, men nu har holdet endegyldigt slået fast, at også danskeren fortsætter.

- Jeg har vidst, at jeg ville fortsætte på holdet i 2020, og det har helt klart været en af de mest positive ting ved en sæson, der ofte har været svær, siger Magnussen til hjemmesiden.

- Nu kan vi arbejde på at gøre tingene bedre, forbedre vores forståelse for hinanden og finde tilbage til det niveau, vi viste i sidste sæson.

Mens det var ventet, at Magnussen fortsatte, var der større usikkerhed om Grosjeans fremtid. Andre kørere er i den seneste tid blevet rygtet til Haas.

Alligevel bliver det til femte sæson i træk hos Haas for 33-årige Grosjean.

- Jeg har hele tiden sagt, at min hensigt var at blive hos Haas og blive ved med at bygge oven på det, holdet har opnået.

- Jeg har været her siden begyndelsen og set det arbejde, som både Gene Haas (holdets ejer, red.) og Günther Steiner har lagt i teamet. Det er jeg glad for, at jeg bliver ved med at være en del af, siger Grosjean.

I sidste sæson sluttede Haas som nummer fem i konstruktørernes VM-regnskab. I år har problemerne hobet sig op hos Haas, der er nier i samme regnskab og dermed næstdårligst.

Man skal også langt ned af listen for at finde Magnussen og Grosjean i den individuelle stilling. Magnussen er på 16.-pladsen med 18 point, mens Grosjean er en tak længere nede som med en pointtotal på otte.

14 af sæsonens 21 grandprixer er kørt. Fra næste sæson tilføjes et ekstra løb, så kalenderen rummer 22 grandprixer.