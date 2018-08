Haas-chef: Magnussen er blevet mere moden

Kevin Magnussen begynder at drage fordel af sin Formel 1-erfaring, mener hans teamchef, Günther Steiner.

Racerkøreren Kevin Magnussen (Haas) er på vej mod sin bedste sæson i Formel 1, og ifølge Haas' teamchef, Günther Steiner, er det resultatet af, at danskeren er blevet rutineret i motorsportens kongeklasse.

Det siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Vi ved alle, at han kan køre racerbil. Hans talent er ikke noget, vi har opdaget. Det var der allerede. Det hjælper at blive ældre.

- Haas tager ikke æren for hans fremgang. Han er blevet klogere og mere moden. Han er glad her, og han er et godt sted i sit liv og har selvtillid.

- Bilen er god, så han kan vise sit talent i stedet for at skulle lede efter undskyldninger for, hvorfor det ikke gik bedre. Han tænker på syvendepladsen i kører-VM, hvilket vil gøre ham til miniverdensmester, men det tænker andre også på, siger han til avisen.

Aktuelt ligger Kevin Magnussen nummer otte med 45 point efter sæsonens første 12 grandprixer.

I sin bedste sæson, debutsæsonen 2014, blev danskeren nummer 11 med 55 point, da han dengang kørte for McLaren.

Syvendepladsen, som Günther Steiner betegner som "miniverdensmesteren", er et mål for mange i midterfeltet i Formel 1.

Det skyldes, at det anses som urealistisk at slå de i alt seks kørere fra topteamene Mercedes, Ferrari og Red Bull.

Günther Steiner siger til Ekstra Bladet, at de nuværende regler umuliggør, at et hold af Haas' størrelse kan blive blandt de tre bedste teams i Formel 1.

Efter fire ugers sommerpause genoptages Formel 1-sæsonen 26. august, hvor der køres på Spa-banen i Belgien.