Håndboldspillere får nyt værktøj mod matchfixing

De bedste danske håndboldspillere har fået et nyt middel til at bekæmpe matchfixing.

Håndbold Spiller Foreningen (HSF) har taget initiativ til at udbrede appen "Red Button".

Den kan anonymt bruges til at indrapportere forsøg på eller mistanke om matchfixing i dansk håndbold. Det skriver Jyllands-Posten.

Appen bruges allerede i dansk fodbold, og målet er, at 450 håndboldspillere i Danmarks to bedste rækker for herrer og damer skal have appen.

Alle indrapporteringer havner via en krypteret forbindelse hos Anti Doping Danmark, der efterfølgende vil indlede en undersøgelse.

HSF-direktør Michael Sahl Hansen ser appen som et middel til at holde matchfixing for døren.

- Der er en voldsom spillekultur i sportens verden, og der kommer hele tiden nye, unge spillere ind på markedet. Det er vigtigt at uddanne håndboldspillerne til at holde sig på den rigtige side af stregen, siger han til Jyllands-Posten.

Landsholdsanfører Stine Jørgensen har allerede installeret appen. Hun mener, at fokus på matchfixing kan have en forebyggende effekt.

- Appen er med til at bevidstgøre, at matchfixing er et ret alvorligt emne. Det kan måske også have en præventiv effekt, siger hun til avisen.

Morten Stig Christensen, der er generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund (DHF), vurderer ikke, at matchfixing er et stort problem i dansk håndbold.

Men han påpeger også, at det er vigtigt konstant at tage emnet seriøst.