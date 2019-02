Håndboldpensionister eftersøges: KIF på desperat spillerjagt

KIF er så hårdt ramt af skader, at træner Lars Rasmussen dårligt kan stille et hold af spillere, der dækker deres normale plads. Træneren leder efter håndboldpensionister, der kan hjælpe i overlevelseskampen.

KOLDING: Onsdag aften var et i forvejen smalt KIF-hold uden fire stamspillere, da holdet tabte 26-33 ude mod GOG. I Gudme blev Alexander Morsten hjulpet fra banen undervejs i nederlaget mod GOG. Efterfølgende frygtede holdet, at den svenske stregspiller har beskadiget sit korsbånd, hvilket vil være ensbetydende med, at han ikke står til rådighed i kampene for at undgå nedrykning.

Det får træner Lars Rasmussen til at gå på desperat jagt efter spillere, der kan give en hånd med i kampen for at undgå nedrykning fra ligaen.

- Jeg har et møde med vores direktør, Christian Phillip, og der bliver jeg nødt til at sige, at vi bliver nødt til at finde en spiller eller to i Europa, som har spillet håndbold i sidste sæson, men har stoppet karrieren og kan komme og hjælpe i to måneder. For vi kommer ikke igennem med det hér, som situationen er nu, understreger træneren.

KIF havde fundet forstærkning i skikkelse af den tidligere Fredericia-, Skanderborg- og Ribe-Esbjerg-streg, Kasper Foder Nielsen, som stoppede sin karriere som 29-årig i sommer. Siden har det vist sig, at han er spærret, fordi han stillede op til en pokalkamp for et seriehold den 24. januar, og derfor skulle han være registreret som KIF-spiller inden skæringsdatoen 15. februar.

KIF skal derfor finde en spiller, der ikke har spillet elitekampe i hele denne sæson.

- Vi har Thynell ude. Jeg ved godt, vi får Olafur (Gustafsson, red.) tilbage, men hvis Cyril Viudes ryger ud, har vi ingen streg. Der bliver nødt til at komme en reaktion. Vi bliver nødt til at finde noget, og jeg må bruge alle mine kontakter i Tyskland, Ungarn, Frankrig, Island, Sverige og Norge. Hvem er stoppet med at spille på topniveau sidste år og kan gå ind og bidrage med noget nu? Det bliver vi nødt til nu. Lige nu kører vi på så få spillere, at det kun er et spørgsmål om tid, før Svane, Mauer eller Irming ryger ud. Og så skal lille-Lars til at lave mirakler, siger Lars Rasmussen, der indledte eftersøgningen allerede, da han satte sig i KIF-bussen på vej hjem fra GOG-kampen.