Håndboldherrerne roder sig til choknederlag mod Tjekkiet

Danmark lavede et væld af fejl og blev dukket af et undertippet tjekkisk landshold.

Efter den imponerende åbningskamp blev anden EM-opgave en stor nedtur for det danske håndboldlandshold.

Danmark led et chokerende nederlag mod et tjekkisk hold, der på forhånd var vurderet som et af turneringens dårligste, men som alligevel vandt med 28-27.

Danmark var to mand i overtal et halvt minut før tid, men Rasmus Lauge brændte på den tjekkiske målmand.

Dermed endte det med et resultat, som der næppe var nogen, der havde set komme. For meget sjusk og for lidt koncentration skæmmede den danske indsats, og holdet kom aldrig i gang for alvor.

Danmark førte 16-15 efter første halvleg, men det brugte træner Nikolaj Jacobsen utvivlsomt ikke mange sekunder på at glæde sig over.

Der var nemlig rigeligt at tage fat på efter 30 rodede minutter med store fejl i begge ender af banen.

Spillerne kom ellers velmotiverede på banen og spillede indledningsvist med omtanke, hvilket gjorde det muligt for Anders Zachariassen at score fire mål på sine første syv slutrundeminutter.

Men derfra udviklede kampen sig til en underligt gang miskmask, der kulminerede, da Mikkel Hansen helt usædvanligt sendte et straffekast forbi mål.

Storskytten revancherede sig dog med tre mål i træk og overlod det derefter til 250-kamp-jubilaren Hans Lindberg at tage sig af duellerne fra syvmeter-stregen.

På højre fløj virkede Lasse Svan stadig påvirket af sin træningspause i ugerne op til VM, og Flensburg-spilleren mangler den træfsikkerhed, som kun kamptræning kan give.

Positivt var det til gengæld, at Niklas Landin så småt kom ind i turneringen efter sine uheldige 20 minutter mod Ungarn.

Målmanden var tilbage ved vanlig styrke, selvom et lettere hullet forsvar ikke altid gav ham de bedste arbejdsbetingelser.

Danmark øgede føringen i begyndelsen af anden halvleg, hvor tjekkerne fik sværere ved at spille sig igennem til store muligheder.

Men det lykkedes ikke at skabe et afgørende hul mod en modstander, der tabte med 17 mål til Spanien i lørdags.

Med godt fem minutter tilbage bragte tjekkerne sig foran 26-25, og Nikolaj Jacobsen måtte tage sin sidste timeout for at samle sine tropper i slutfasen.

Men selv om danskerne havde muligheder for i hvert fald at redde et enkelt point, gik alt galt i en forestilling, som spillerne gør klogt i at glemme i en fart.

Nu er Danmark under pres inden kampen mod Spanien på onsdag. Spanierne vandt tidligere mandag med 27-25 over Ungarn.