Håndbold-VM skjuler regnskabet for offentligheden

VM i herrehåndbold bygger blandt andet på store offentlige tilskud. 17,5 millioner kroner har kommuner, Region Midtjylland og Sport Event Denmark postet i arrangementet.

Men selv om den aktuelle slutrunde delvist er finansieret af skattekroner, vil Dansk Håndbold Forbund (DHF) skjule pengestrømmene bag.

Det skriver Politiken torsdag.

- Det samlede regnskab for DHF Event, som er den forening, hvor VM 2019 bliver afviklet, bliver ikke offentliggjort.

- Vi gør dog det, som vi også har gjort ved mesterskabet i 2014, at vi offentliggør overskuddet fra mesterskabet, skriver DHF-formand Per Bertelsen i en mail til Politiken.

Dengang endte slutrunden med et plus på 17,7 millioner kroner, men det er umuligt for offentligheden at vide, præcis hvordan det endte sådan.

Heller ikke i 2014 offentliggjorde DHF noget regnskab. Det samme var tilfældet efter kvindernes VM i 2015, da håndboldforbundet end ikke meldte åbent ud, hvad overskuddet endte på. Også de to slutrunder havde ellers store offentlige tilskud i sig.

Ifølge budgettet for det aktuelle VM i Herning og København, som Politiken har set via aktindsigter, forventer DHF et overskud på mere end 30 millioner kroner.

Forbundet har altså tjent godt på de tre mesterskaber på dansk grund, hvor offentlige tilskud på i alt mindst 35 millioner kroner har været med til at gøre det til guldrandede forretninger.

Det samme har den finte, at DHF har oprettet momsfritagne foreninger til formelt at arrangere og drive slutrunderne.

I år er det altså DHF Event, som ikke lægger regnskaber frem, så det er også umuligt at se, hvad overskuddet præcis går til, men det skal være øremærket amatør- og breddehåndbold for at kunne blive momsfritaget.

Kulturminister Mette Bock (LA) løfter nu pegefingeren over for DHF:

- Jeg er stor tilhænger af åbenhed og transparens, og jeg synes, at anbefalingerne er en rigtig god rettesnor for, hvordan store kultur- og sportsbegivenheder bør ledes, uanset om de arrangeres af en offentlig myndighed eller en forening, skriver hun i en mail til Politiken.

Også formanden for Danmarks Idrætsforbund (DIF), Niels Nygaard, opfordrer til gennemsigtighed.

- Jeg kender ikke DHF's grunde til ikke at lægge tingene offentligt frem, men jeg synes ikke, at der burde være noget i vejen for, at der var en åbenhed omkring det her.

- Principielt mener jeg, at der skal være transparens og åbenhed i alle transaktioner, siger Niels Nygaard.