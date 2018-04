HSV har på ny kurs mod mirakuløs overlevelse i Bundesligaen

Hamburger SV er igen i år i fare for at rykke ud af Bundesligaen, men tre sejre i fire kampe giver håb.

For få uger siden havde de fleste tyske fodboldeksperter afskrevet Hamburger SV's muligheder for at holde sig i Bundesligaen.

Men den nordtyske klub vandt lørdag sin tredje sejr i fire kampe og er nu kun en sejr fra at klatre op over nedrykningsstregen.

Dermed er HSV muligvis igen på vej til gentage miraklerne fra de foregående sæsoner, hvor holdet har været ude i flere nedrykningsdramaer, men hver eneste gang er klubben sluppet med skrækken.

For bare to uger siden var holdet otte point fra den livgivende 15.-plads, men endnu en sejr lørdag - denne gang 3-1 på udebane mod Wolfsburg - har for alvor vakt håbet om overlevelse til live.

Eller som avisen Bild beskriver det:

- Når det bliver forår i Tyskland sker følgende ting automatisk og uigenkaldeligt: Temperaturerne stiger, blomsterne begynder at blomstre, og HSV formår trods en fuldstændig håbløs placering at holde sig i ligaen.

Hvis HSV rykker ned i 2. Bundesliga, vil det være historisk, fordi klubben som den eneste har spillet i Bundesligaen, siden den blev grundlagt i 1963.

Mod Wolfsburg, der også er i farezonen, satte HSV tingene på plads i første halvleg med to mål af Bobby Wood og Lewis Holtby.

- Træneren tror på mig. Jeg synes igen, at det er sjovt at spille fodbold. Vi er langt fra døde endnu, siger Holtby til Bild.

Også Aaron Hunt roser træner Christian Titz.

- Vi spiller en helt anden form for fodbold. Træneren har sine egne idéer og holder fast i dem, siger han.

Der er to runder tilbage af sæsonen, og næste lørdag venter en ny skæbnekamp for HSV på udebane mod Eintracht Frankfurt.

- Vi skal vinde mod Frankfurt, hvis vi skal op på en ikke-nedrykningsplads, fastslår træner Titz, mens Lewis Holtby betegner kampen som "vores semifinale".

"Finalen" bliver dermed sæsonens sidste kamp hjemme mod Borussia Mönchengladbach.

HSV kan med to sejre nå 34 point og er afhængig af, hvordan de øvrige bundhold klarer sig.