HB Køge misser chance for at slå stort hul i toppen

HB Køge ligger fortsat i spidsen for 1. division i fodbold, men søndag eftermiddag forpassede sydsjællænderne en god mulighed for at lægge stor afstand til de nærmeste i toppen.

Holdet førte på hjemmebane med 2-0 efter en times spil, men måtte alligevel tage til takke med 2-2 mod superliganedrykkeren FC Helsingør.

Dermed kom HB Køge på 22 point for ti kampe, mens Viborg på andenpladsen har 19 point efter 3-3 på udebane mod Thisted.

Martin Koch blev dobbelt målscorer for HB Køge i kampens første del. Efter blot fem minutter fik han en servering, som han headede ind i den fjerneste side af målet til 1-0.

Efter 19 minutter blev han spillet fri i venstre side af feltet og overlistede igen keeper Mikkel Bruhn.

Kampen fik dog nyt liv efter en times spil, da den tidligere Inter-spiller Patrick Olsen fra kanten af feltet hamrede bolden resolut ind til 1-2 via den ene opstander.

Seks minutter før tid kom udligningen til 2-2, da Douglas Starnley Ferreira sikkert udnyttede et straffespark.

Udeholdet havde også en fin chance for at score sejrsmålet, men det blev ved 2-2.