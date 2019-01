Guardiola om returopgør: Selvfølgelig er vi allerede i finalen

Manchester City-manageren afholdt sig fra slidte floskler, om at "bolden er rund" efter 9-0-sejr i Liga Cup.

Manchester City står mildest talt med det ene ben i finalen af den engelske Liga Cup.

I første semifinale blev det således onsdag aften til en 9-0-sejr over League 1-holdet Burton Albion.

Og returopgøret om to uger bliver derfor blot en formalitet. Det mener Citys manager, Pep Guardiola.

- Selvfølgelig er vi allerede i finalen. Vi skal spille den anden kamp, og vi vil tage den seriøst, siger han efter kampen, hvor Gabriel Jesus blev noteret for fire scoringer.

- Vi er glade for at være i finalen igen. Det er ikke nemt at spille denne slags kampe. Vi talte inden kampen om, at vi skulle tage det alvorligt, og vi begyndte godt, siger Guardiola.

Efter Citys 7-0-sejr over Rotherham i FA Cuppen søndag havde manageren valgt at lade flere af sine nøglespillere sidde over i onsdagens kamp.

Belgieren Kevin De Bruyne, der er på vej tilbage fra en skade, var dog i startopstillingen og dominerede midtbanen.

Og efter blot fem minutter var det også ham, der åbnede scoringen med hovedstødsmål på David Silvas indlæg.

Burtons manager, Nigel Clough, havde inden opgøret indrømmet, at det ville kræve et mirakel at slå Premier League-mestrene ud af Liga Cuppen.

- Vi forventede ikke andet, når man ser på den store klasseforskel mellem de to hold. Vi frygtede faktisk, at det kunne blive værre, siger han.

- Vi har skrevet historie for klubben ved at være blandt de sidste fire i en cup-turnering. Da vi så de øvrige tre hold (i semifinalerne, red.), vidste vi, at vi ville få problemer, tilføjer han.