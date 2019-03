Guardiola ønsker Liverpool-exit i CL-brag mod Bayern

Manchester City-manageren har fortsat varme følelser over for sin tidligere arbejdsgiver Bayern München.

Bayern München og Liverpool står onsdag aften over for hinanden i et brag om avancement til kvartfinalerne i Champions League.

Hos Manchester Citys manager, Josep Guardiola, ligger sympatien hos de tyske værter, der for tre uger siden skabte et godt udgangspunkt med 0-0 i det første opgør i England.

- Jeg beklager over for det engelske folk, men jeg ønsker, at Bayern klarer sig videre, siger Guardiola.

Fra 2013 til 2016 var den 48-årige spanier cheftræner i Bayern, inden han tiltrådte i sit nuværende job.

Her kæmper Guardiola i øjeblikket med Liverpool om at vinde det engelske mesterskab.

- Jeg elsker München, og jeg elsker Bayern. Jeg har mange venner der. Det bliver en krævende kamp for begge hold, men jeg holder med Bayern, og forhåbentlig klarer de det, siger han.

Hvis Liverpool skulle tage den samlede sejr, så vil det være første gang i ti år, at fire engelske hold vil være repræsenteret i kvartfinalerne i Champions League.

Manchester City, Manchester United og Tottenham er allerede videre.

Turneringen har ellers været domineret kraftigt af de spanske hold. Real Madrid og FC Barcelona har vundet CL-titlen i syv af de seneste ti sæsoner.

- Det er godt for engelsk fodbold, at tre hold er i kvartfinalerne og måske også Liverpool. Det seneste årti har de spanske hold siddet på det hele. Så det er godt. For engelsk fodbold er det fremragende, siger Guardiola.

Der er to kampe på programmet onsdag aften i Champions League. Ud over Bayern og Liverpool tager FC Barcelona imod Lyon. Det første opgør i Frankrig endte 0-0.

Den forsvarende mester fra Real Madrid er færdig i turneringen efter et samlet nederlag til hollandske Ajax.