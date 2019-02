Manchester City-manager Josep Guardiola er imponeret over Tottenhams evne til at vinde kampene trods modgang.

I Tottenhams tre seneste Premier League-kampe har London-mandskabet formået at score i de sidste ti minutter og derved sikret sig sejrene.

Tottenham har uden stjerneangriberen Harry Kane scoret afgørende mål fra minuttal 80 til 93, og det har givet ligasejre over Fulham, Watford og senest Newcastle.

Det er blevet bemærket af Manchester City-manager Josep Guardiola, som roser rivalen.

- Tottenham har vist utrolig stor styrke og kæmper og kæmper til sidste minut. Meget kan stadig ske, siger Guardiola ifølge Reuters.

Liverpool fører den bedste engelske fodboldrække med 61 point efter 24 kampe, mens City på andenpladsen har 59 point efter 25 kampe.

Tottenham er placeret på tredjepladsen med 57 point efter 25 kampe, så der er hård kamp om placeringerne.

City har hjulpet til spændingen ved at tabe 1-2 ude til Newcastle i den forrige kamp.

Efterfølgende kunne Liverpool have skabt et solidt forspring, men spillede blot uafgjort hjemme mod Leicester.

Guardiola frygtede på det tidspunkt, at City kunne være blevet hægtet af i mesterskabskampen. Nu er situationen en anden efter søndagens 3-1-sejr hjemme over Arsenal.

- Efter vores Newcastle-kamp var alle overbevist om - også mig selv - at Liverpool ville slå Leicester, og at det ville blive et forspring til Liverpool på syv point og dermed en næsten afgjort titelkamp.

- Nu er vi kun to point bagud, men vi skal ikke kigge for meget på tabellen, siger Guardiola.

Spanieren krydser dog fingre for, at Liverpool mandag aften snubler ude mod West Ham.

- Jeg kan ikke benægte, at vi foretrækker, at West Ham slår Liverpool, men Liverpool ville også have foretrukket, at Arsenal slog os, siger Guardiola.

På onsdag skal City en tur til Goodison Park for at møde Everton.

- Endnu en stor uge venter. Nu skal vi hvile os og forberede os til kampen på Goodison, vi er nødt til at vinde, konstaterer Guardiola.