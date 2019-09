Guardiola: Sterling kan nå Messi og Ronaldos niveau

Manchester City-stjernen Raheem Sterling er begyndt sin sæson med bulder og brag og masser af mål.

Og trænere står i kø for at rose den rapfodede englænder, som potentielt kan nå Lionel Messis og Cristiano Ronaldos niveau.

Det mener i hvert fald både Englands landstræner, Gareth Southgate, og Manchester Citys manager, Josep Guardiola.

Sidstnævnte tager dog enkelte forbehold.

- Lige nu er Raheem ikke på det niveau, men måske i fremtiden håber jeg. Det ville være som en drøm både for ham og os, siger Guardiola ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Den stabilitet, som de to legender (Messi og Ronaldo, red.) har haft, er noget unikt i fodbold på verdensplan.

Denne sæson har Sterling scoret otte mål i syv kampe i Premier League, og han scorede også i begge EM-kvalifikationskampe for England.

Endnu er der et stykke vej til Ronaldo og Messi, som hver har vundet Ballon d'Or fem gange, men det er ikke umuligt, betoner Guardiola.

- Vi vil være der for at hjælpe ham, og selvfølgelig kan han gøre det. Jeg vil ikke være den fyr, der begrænser ham og siger "tænk ikke på det." Nej, tværtimod. Jeg vil gerne have det, siger City-manageren ifølge britiske BBC.

- Men lige nu er der ingen i verden, der kan måle sig med de to og det, de har gjort hver eneste uge i løbet af ti år.