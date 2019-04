Guardiola: Solskjær-anklage er forsøg på at påvirke dommeren

Managerne for de to store Manchester-klubber er gået i verbal ordkrig inden mødet i Premier League onsdag.

Manchester Citys manager, Pep Guardiola, svarer igen på Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjærs anklage om, at City-spillerne generelt laver mange bevidste taktiske frispark.

Solskjær mener, at Manchester Citys spillere i deres kampe ofte laver bevidste frispark højt oppe på banen for at forhindre modstanderhold i at lave kontraangreb.

Det siger nordmanden, dagen før at de to Manchester-rivaler mødes i Premier League onsdag.

Men ifølge Pep Guardiola er Solskjærs anklage blot et forsøg på at påvirke dommeren, der skal dømme onsdagens kamp, Andrew Marriner.

- Det er selvfølgelig grunden, siger Guardiola.

- Når en spiller prøver at generobre bolden, er der kontakt, og der kan være frispark. Når det sker, og en spiller kommer for sent, er det derfor, at der er en dommer, der så kan vælge at give gult eller rødt kort.

- Jeg har aldrig forberedt mine spillere på at gøre det, siger Guardiola.

Solskjær er ikke den første til at komme med anklagen om de taktiske frispark.

Den tidligere United-manager José Mourinho anklagede således City for det samme efter et opgør mellem de to Manchester-klubber.

Statistikkerne for gule og røde kort støtter ikke Solskjærs tese.

United har fået 64 gule kort indtil videre i sæsonen, mens City har fået 38. Derudover har United fået fire røde kort, mens City har fået et.

Kigger man på antallet af frispark, har United begået 201 frispark, mens City har begået 172.