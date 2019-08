Guardiola: Hellere ny Premier League-titel end CL-triumf

Manchester City-manager Josep Guardiola mener, at det er lotteri at satse for meget på Champions League.

Manchester City har vundet Premier League de seneste to sæsoner, men aldrig vundet Champions League.

Alligevel foretrækker manager Josep Guardiola en tredje Premier League-titel på stribe frem for en triumf i Europas største klubturnering, hvis han skulle vælge.

- Hvis jeg kan få én ting i denne sæson, vil det helt klart være Premier League-titlen, siger Josep Guardiola på tærsklen til den nye sæson.

Han begrunder udtalelsen med, at det i høj grad også er tilfældigheder, der afgør Champions League, når det snerper til i forårets knald eller fald-kampe.

- Champions League er en vigtig turnering og meget svær at vinde. Men det er syv kampe (fra ottendedelsfinalen og frem, red.). Jeg går ikke på kasino og gambler med alt, jeg har, for syv kampe, siger Guardiola.

- Jeg ønsker at være glad i 11 måneder, og Premier League gør mig glad. Hver kamp, vi vinder, gør mig glad, og jeg går ud på restaurant bagefter med en bedre følelse. Det er for risikabelt at satse alt på syv kampe.

- For at fastholde holdets sundhed og fokus er det vigtigst at vinde Premier League. Det er en fremragende turnering, fordi man skal præstere hver weekend. I Champions League kan meget ske på en eller to kampe.

Spanieren tror nok, at Champions League-succesen skal komme på et tidspunkt.

- Vi kommer tættere på at opnå succes i Europa, når vi har flere Premier League-titler. Det er en god proces og den rette for Manchester City, lyder det fra Guardiola.

Manchester City tager hul på sæsonen søndag klokken 16, når holdet på Wembley møder Liverpool i Community Shield.