Guardiola: Engelsk kampprogram spolerer topspillerne

Manchester Citys manager opfordrer engelske fodboldledere til at bløde op for tæt jule- og nytårsprogram.

Det tætte kampprogram i Premier League hen over jul og nytår resulterer i alt for mange skader.

Det mener Manchester City-manager Josep Guardiola, der opfordrer engelske fodboldledere til at se på, om det er nødvendigt at sende holdene på banen med helt ned til 48 timers mellemrum.

- Alle har set, hvor mange skader vi har fået de seneste uger. Vi ender med at tage livet af spillerne, siger Guardiola.

- Cheferne i fodboldforbundet er nødt til at reflektere lidt over det.

- Det er ikke normalt at spille 31. december og igen to dage senere. Jeg ved, at showet skal køre videre, men det er ikke normalt, siger City-manageren.

Manchester City har fra 23. december til 2. januar spillet fire kampe på 11 dage, hvilket har kostet en del skader.

I tirsdagens sejr over Watford humpede Kyle Walker af banen med en mulig lyskeskade.

Midtbanestjernen Kevin De Bruyne gik desuden på banen med smerter, mens angriberen Gabriel Jesus står foran fire til seks ugers pause.

- De (fodboldforbundet, red.) skal kontrollere det. De er nødt til at beskytte spillerne. Det er dem, som tilskuerne kommer for at se på.

- Her i England beskytter man ikke spillerne. Man er nødt til at se på kvalitet frem for kvantitet, siger Guardiola om de mange kampe.

Manchester City topper Premier League med 62 point efter 22 spillerunder. Den nærmeste forfølger, Manchester United, har 47 point på andenpladsen.