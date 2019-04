Grusspecialist hjælper Wozniacki med taktiske tip i USA

Grus har aldrig været Caroline Wozniackis favoritunderlag, men nu får hun kyndig assistance af en specialist på området.

Francesca Schiavone, der i 2010 vandt grand slam-turneringen French Open, har trænet sammen med Wozniacki i Miami, skriver WTA Insider på Twitter.

Wozniacki har også inviteret Schiavone med til denne uges WTA-turnering i Charleston i USA, hvor italieneren skal give danskeren taktiske tip til grusspillet.

- Hun kender spillet på grus så godt, så jeg er glad for at have hende med her, siger Wozniacki om Schiavone ifølge turneringens Twitter-konto.

I første runde i Charleston er femteseedede Wozniacki oversidder, og modstanderen i anden runde bliver først fundet natten til onsdag dansk tid.

Wozniacki skal møde vinderen af opgøret mellem tyske Laura Siegemund (nummer 104 i verden) og amerikaneren Emma Navarro (nummer 565).

Dernæst venter på papiret hårdere modstand, hvis seedningerne holder.

I en eventuel ottendedelsfinale står Wozniacki til at møde den 12.-seedede rumæner, Mihaela Buzarnescu.

I den efterfølgende kvartfinale kan det blive til et møde med den forsvarende vinder af turneringen, andenseedede Kiki Bertens fra Holland.

Ifølge den amerikanske tenniskommentator Jo Durie kan Wozniacki nå langt i turneringen.

- Grus er måske ikke Caroline Wozniackis bedste underlag, men hun er tidligere mester i Charleston, og jeg tror, at hun vil være meget motiveret i denne uge.

- Vi har ikke set meget til hende i år på grund af hendes helbred, men hun har det stadig i sig og vil det så meget. Ellers ville hun ikke blive ved med at konkurrere.

- Hun spiller normalt meget, så Charleston er en chance for at indhente noget af det tabte i denne sæson, siger Jo Durie til wtatennis.com.

Wozniacki vandt turneringen i Charleston i 2011.