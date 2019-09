Grosjean overvejede Formel 1-karriere før Haas-forlængelse

Sulten efter at køre med om sejre fik Romain Grosjean til at overveje, om han ville fortsætte i Formel 1.

Den franske Formel 1-kører Romain Grosjean kommer næppe til at køre med om sejren, så længe han kører for Haas, hvor han er kollega med danske Kevin Magnussen.

Netop sulten efter at køre om sejre spillede en stor rolle i franskmandens overvejelser, inden det tidligere i denne uge blev meldt ud, at Grosjean også kører for det amerikanske Formel 1-hold i 2020.

Det siger Romain Grosjean ifølge Ekstra Bladet ved en presseseance forud for weekendens grandprix i Singapore.

- Jeg har ikke vundet et mesterskab siden 2011 (GP2, red.). Siden 2013 har jeg ikke haft en bil, som kunne komme på podiet. Nogle gange er det som at spille tennis med et bordtennisbat, og så vinder du ikke mange turneringer. Har jeg lyst til at fortsætte denne Davids kamp mod Goliat?

- Så jeg overvejede, om jeg ville fortsætte i Formel 1. Eller om jeg ville være mere lykkelig i et mindre profileret mesterskab, hvor man måske tjener lidt mindre, men kører med om sejren, siger Grosjean.

Den 33-årige franskmands bedste resultat i en Haas-racer er en fjerdeplads i Østrig sidste år. Han har kørt for Haas siden 2016. Året efter tilsluttede Kevin Magnussen sig holdet.

Romain Grosjean debuterede i Formel 1 i 2009. Mest succes opnåede han i sine sæsoner hos Lotus fra 2012 til 2015. Her blev det til ti podiepladser fordelt på to andenpladser og otte tredjepladser.