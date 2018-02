Grønlandsk OL-veteran voksede op med ski på

Grønland bliver repræsenteret af to atleter ved vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang.

En af dem er den 37-årige dansk-grønlandske langrendsløber Martin Møller, som skal i aktion fredag klokken 15 dansk tid i 15 kilometer fristil.

Han skulle allerede have deltaget i søndagens skiatlon, men han meldte afbud med en slem forkølelse for at blive helt rask til fredagens langrendsløb.

Han dyster under dansk flag, da Grønland ikke har en olympisk komité.

I Danmark har der ikke været så meget opmærksomhed omkring Martin Møller, men det har der til gengæld i Grønland.

- Jeg bor og er opvokset i Grønland, så der har været meget opmærksomhed. Man kan mærke, at folk har forventet, at jeg skulle til OL.

- Folk skriver hele tiden på Facebook, at det var supergodt, at jeg kom med. Aviserne og tv ringer, så det er en stor ting for grønlænderne, siger Martin Møller.

Martin Møllers forældre har altid været fascineret af natur og flyttede til Grønland, da Martin Møller var ni år, og siden voksede han op med ski på.

- Jeg begyndte at stå på ski dengang. Det var helt naturligt for mig at stå på ski, og det var sådan noget med at stå på ski til skolen, husker Martin Møller.

Han er siden flyttet til Nuuk og har giftet sig med en grønlænder. Parret har fået to piger, som i dag er fem og otte år.

- Jeg er jo bare blevet hængende og føler mig helt klart hjemme i Grønland, lyder det fra Martin Møller.

Ved vinter-OL i Sotji i 2014 var Martin Møller også med, og allerede dengang satte han et mål om at være med ved legene fire år senere.

- Min rejse har været lang. Jeg var med ved sidste OL i Sotji, og nogle måneder efter begyndte jeg at satse mod det her OL. Så det har været fire år med hård træning.

- Der har været pres på. Også fordi jeg har trænet så længe på det, fortæller Martin Møller.

Som sit bedste resultat ved OL opnåede Martin Møller at blive nummer 45 i 50 kilometer langrend i 2014. Den disciplin skal han dyste i 24. februar i Sydkorea.

- Jeg har ikke noget konkret resultatmål om en eller anden placering. Så det handler om at levere på samme niveau som i Sotji, og der præsterede jeg nogle af mine bedste løb.

- Dengang var jeg 33 år, og nu er jeg 37, så hvis jeg kan levere på det niveau, så er jeg meget tilfreds.

- Det har jeg niveauet til at gentage. Det skal jeg have. Jeg er meget godt forberedt, siger han.

Martin Møller regner med, at det er sidste gang, at han deltager ved OL.

- Man kan aldrig udelukke noget. Men i mine tanker er det mit sidste OL.

- Jeg har haft gode sponsorer fra Grønland, så jeg har stort set været professionel i de seneste fire år og trænet på det her.

- Motivationen forsvinder måske lidt efter OL og sikkert også sponsorerne, kunne jeg forestille mig, siger Martin Møller.