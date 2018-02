Grønlandsk OL-veteran: Okay at være træt i sidste løb

Grønlandske Martin Møller var langt fra de bedste i lørdagens 50 kilometer langrendsløb i klassisk stil ved vinter-OL i Pyeongchang.

37-årige Møller, der ved OL stiller op under dansk flag, sluttede som nummer 60 og dermed sidst af de skiløbere, der kom i mål i den hårde og opslidende disciplin.

Da han løb over stregen, var han 27 minutter og 48,70 sekunder efter vinderen. I alt brugte han 2 timer, 36 minutter og 10,80 sekunder på at gennemføre ruten.

- Nu er jeg mega træt. Jeg har givet det, jeg havde. Jeg måtte jo løbe for livet på næstsidste runde for ikke at blive indhentet af de hurtigste, siger Martin Møller.

- Sportsligt er jeg måske ikke på det niveau, jeg burde være, i forhold til hvor jeg har været tidligere i sæsonen. Men jeg gjorde egentlig et rigtig godt løb ud fra forudsætningerne i dag (lørdag, red.).

Selv om konkurrencerne ved vinter-OL kun lige er overstået for Møllers vedkommende, har han allerede gjort sig tanker om fremtiden.

- Jeg tænker, at det her var det sidste internationale løb. Så det var også lidt vemodigt. Da jeg gik ud på de sidste otte-ti kilometer, var det sådan lidt "wow, nu er det altså sidste konkurrence det her, så nu er det okay at være træt", siger Møller.

Løbet blev vundet af finske Iivo Niskanen. Han var 18,70 sekunder hurtigere end Aleksandr Bolsjunov, der som russisk atlet stiller op under olympisk flag.

En anden russer, Andrej Larkov, tog bronze.

Martin Møller opnåede sit bedste OL-resultat, da han blev nummer 45 i 50 kilometer langrend i 2014 i Sotji.

I sidste uge blev Møller nummer 90 i 15 kilometer fristil, hvor han var næsten seks minutter langsommere end de bedste.

Han skulle også have været til start i skiatlon 11. februar, men en forkølelse satte en stopper for hans deltagelse.