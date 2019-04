Grindsteds underdogs vil hele vejen til finalen

Ambitionerne for Grindsted Speedwayklub er klare, der skal køres efter at ende i finalen, selvom holdleder Claus Bjerregaard kalder Grindsted for en underdog.

Grindsted Speedwayklub: Tilskuerpladserne forventes fyldte, når Grindsted Speedwayklub onsdag aften tager hul på sæsonen mod Slangerup på hjemmebane.

For der er fri entré til årets første match på hjemmebane.

Også de sportslige ambitionerne er på plads. Holdet skal i finalen. Det var i hvert fald meldingen fra klubdirektøren i sidste måned.

- Den måde det er lavet i år, hvor vi skal køre en semifinale ude og hjemme mod det samme hold, hvis vi ikke kvalificere os ved at være en af de to første i grundserien, ligger bedre til os end det gamle system. Qua vi har fået en dansk A-kører i Hans Andersen, så tror jeg vi er godt stillet. Og så har vi krydret holdet med to udenlandske B-kørere i Jaimon Lindsey og Adam Ellis. Dem forventer vi os noget af, siger holdleder Claus Bjerregaard.

Den nye A-kører, der sidste år kørte for Region Varde, som blev dansk mester, betegner Claus Bjerregaard som en samlende figur.

- Hans Andersen er rigtig god at have på holdet. Udover at han selv leverer point, så er han god til at trække resten af holdet op. Han er god for resten af kørerne, og kan han hæve niveauet fem til ti procent på dagen, så ser det rigtig godt ud, siger holdlederen.

Men på trods af de klare ambitioner, så erkender Claus Bjerregaard gerne, at holdet får det svært mod nogle af modstanderne.

- Vi er nok underdogs, da hold som Region Varde, Holsted og Fjeldsted har kunnet beholde kørerne fra sidste år på samme pladser, så de er rimelig godt stillede. Dem får vi nok svært ved at kæmpe med, men alt kan ske på dagen, siger han.