Grindsted jagter sæsonens første sejr

Så er der igen vigtige point på spil i speedwayligaen.

Onsdag kl. 18.30 får Grindsted, der har åbnet sæsonen med et uafgjort resultat og et nederlag til Slangerup, besøg af formstærke Holsted, som lige nu topper ligaen med sejre i tre af de fire første matcher.

Og Grindsted-holdleder Claus Bjerregaard er godt klar over, at hans hold nærmest skal ud at køre over evne, hvis matchen skal blive spændende.

- Jeg har Holsted som klar favorit til at blive dansk mester i denne sæson. De har et meget stærkt hold, så der er ingen tvivl om, at mine kørere skal ud at ræse den nok så berømte legemsdel af bukserne.