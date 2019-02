Grimt uheld aflyser Serie B-kamp efter fire sekunder

Fodboldspilleren Manuel Scavone blev slået bevidstløs i italiensk Serie B-kamp, men er uden for livsfare.

Kampen mellem Lecce og Ascoli i den italienske Serie B blev fredag aften aflyst kort efter kampstart.

Lecce-spilleren Manuel Scavone blev slået bevidstløs fire sekunder inde i kampen, da han fik en skulder i hovedet fra hjemmeholdets Giacomo Beretta under en luftduel.

Det skriver TV2 Sport.

Den 31-årige midtbanespiller modtog behandling på banen, inden han blev fragtet på hospitalet.

- Kampen er midlertidigt suspenderet på grund af den skade, som Manuel Scavone pådrog sig.

- Han er blevet kørt på hospitalet til nærmere undersøgelser, efter han mistede bevidstheden i en duel i luften. Han blev reddet af den medicinske stab på banen, hvor han hurtigt fik bevidstheden tilbage.

- Kampen udsættes til en anden dag, skrev Lecce på Twitter.

Kampen blev spillet på Ascolis hjemmebane og her var der også enighed om, at kampen skulle udsættes.

- Både spillerne i Lecce og på vores hold var enige om, at det ikke var nødvendigt at fortsætte kampen. Vi var alle rystet og uroliget af hændelsen, skriver klubbens direktør Gianni Lovato på Instagram.

Flere italienske medier skrev allerede fredag aften, at Scavone var meldt uden for livsfare, og Lecce har lørdag lagt et billede på sin hjemmeside, hvor Giacomo Beretta besøger en smilende Manuel Scavone på hospitalet.

Scavone er lejet ud til Lecce fra Parma, hvor han kom til i 2016. Serie A-klubben udtrykte fredag aften deres medfølelse til Scavone.

- Forbliv stærk, Manu. Parma er med dig, skrev klubben på Twitter.